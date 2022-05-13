Новости Эстонии
13.05.2022, 13:46

"Нет санкциям": эстонские и белорусские общественные организации обратились к правительству Эстонии

 
Eesti valgevenelaste korraldatud meeleavaldus Vabaduse väljakul Valgevene rahvahääletuse, Lukašenka režiimi ning Ukraina sõja vastu
Eesti valgevenelaste korraldatud meeleavaldus Vabaduse väljakul Valgevene rahvahääletuse, Lukašenka režiimi ning Ukraina sõja vastu
Foto: Tiit Blaat
Эстонские и белорусские общественные организации обратились к правительству Эстонии по поводу ряда введенных в марте ограничений для граждан Беларуси, независимо от их политических взглядов и общественно значимой деятельности.

В частности, речь идет о приостановке подачи заявок от граждан Беларуси на э-резидентство, значительных визовых, образовательных ограничениях, ограничениях на работу, в том числе для высококвалифицированных специалистов. Ведущие университеты Эстонии закрывают свои двери для белорусской молодежи. Кроме того, в марте этого года стало известно, что граждане Беларуси, проживающие в Украине и не получающие в этой стране международной защиты, не подлежат временной защите в Эстонии. Обращение подписали двадцать общественных организаций.

Приводим текст обращения целиком.

Обращение белорусских и эстонских организаций гражданского общества

Премьер-министру Эстонской Республики госпоже Кае Каллас

Министру иностранных дел Эстонской Республики госпоже Эве-Марии Лийметс

Министру внутренних дел Эстонской Республики господину Кристиану Яани

Уважаемые гоcпожа Каллас, госпожа Лийметс и господин Яани!

Мы — представители гражданского общества Беларуси очень ценим тот факт, что Эстония всегда была последовательным сторонником демократических преобразований в нашей стране. Вы демонстрировали глубокое знание тех процессов, что происходят в Беларуси, и мы всегда могли рассчитывать на вашу помощь и понимание.

Тем более неожиданным для нас стало принятие в марте этого года вашим правительством целого ряда ограничений для граждан Беларуси, вне зависимости от их политических взглядов и общественно-значимой деятельности. Так, Эстония приостановила прием ходатайств от граждан нашей страны на получение статуса электронных резидентов, произошли существенные визовые, образовательные ограничения, ограничения на работу, в том числе для высококвалифицированных специалистов. Ведущие вузы Эстонии закрыли свои двери для белорусской молодежи. Удивительно, что решения принимались без учета мнения демократических политических центров Беларуси и организаций гражданского общества.

Вы знаете, что гражданское общество Беларуси все годы с момента прихода к власти Лукашенко работало не благодаря поддержке режима, а вопреки ему. Все это время общественные активисты, организации и инициативы подвергались давлению и разного рода репрессиям, тем не менее, мы выстояли и продолжали работать. Осенью 2020 года противостояние между обществом и государством перешло в новую фазу, которую многие склонны считать войной -- войной государства против своих граждан. Десятки тысяч людей прошли через задержания и нечеловеческие условия содержания, более тысячи наших граждан по-прежнему в тюрьмах и признаны политическими заключенными, среди них наши друзья и партнеры.

Летом 2021 в Беларуси был практически уничтожен весь третий сектор: порядка 300 общественных организаций были ликвидированы, возбуждены уголовные дела, которые не дают возможность тем, кто успел выехать, вернуться домой. Те, кто остался в Беларуси, вынуждены работать практически в подполье.

Те руководители и активисты организаций, которые успели покинуть страну (многие делали это нелегально из-за риска быть задержанными на границе) выбирали местом релокации дружественные соседние страны — Украину, Грузию и страны Балтии. Нахождение в этих странах давало не только безопасность, но и возможность быстро и эффективно восстановить свои организации и снова начать работать для демократической Беларуси, для освобождения политзаключенных, для помощи своим целевым аудиториям.

В середине марта из открытых источников стало известно, что граждане Беларуси, проживающие на территории Украины и не получившие в этой стране международной защиты, не попадают под действие временной защиты в Эстонии.

Мы понимаем, что сегодня на повестке дня у всех стран Украина, и мы — гражданское общество Беларуси — поддерживаем украинцев в их борьбе, мы понимаем, что она ведется не только за Украину, но и за Беларусь, и за всю Европу. Белорусские организации и волонтеры отправляют гуманитарные грузы в Украину, вместе с украинскими активистами блокируют транспортировку грузов через границу, наши соотечественники воюют в Украине, работают волонтерами, проводят антивоенные акции в Беларуси, несмотря на ужасные репрессии, ведут ”рельсовую войну” для остановки железнодорожных перевозок российской армии и техники.

Тем не менее, нельзя закрывать глаза, что наш народ в Беларуси остается заложником, подвергается пыткам и репрессиям и помочь ему может только консолидированная позиция демократических сил.

На этом фоне решение эстонского правительства можно трактовать как поддержку репрессивной политики Лукашенко в отношении белорусских гражданских активистов. Мы не верим, что ваша прогрессивная и демократическая страна вдруг стала поддерживать диктатора в подавлении белорусского гражданского общества. Надеемся, что принятые решения являются следствием недостаточного понимания ситуации в Беларуси, а возможно — просто недоразумением.

Мы понимаем осторожность Эстонского правительства в отношении тех людей, которые прибывают из Беларуси, поэтому считаем важным создать реальный механизм, где эффективно работает система взаимодействия государственных структур, международных и общественных организаций. Подобная подход уже на протяжении долгого времени успешно работает в Литовской Республике, где государственные органы совместно с международными и общественными организациями Литвы и Беларуси совместно решают проблему релокации, верификации, поддержки представителей третьего сектора Беларуси, людей, которые действительно пострадали от репрессий режима Лукашенко.

Мы надеемся, что ваша приверженность принципам демократии является твердой и нерушимой, и что вместе мы сможем выстроить эффективную систему взаимодействия так, чтобы те активисты которые подвергались репрессиям за свою деятельность в Беларуси могли безопасно жить и работать в вашей прекрасной стране.

RusDelfi
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