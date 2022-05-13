Эстонские и белорусские общественные организации обратились к правительству Эстонии

Вы знаете, что гражданское общество Беларуси все годы с момента прихода к власти Лукашенко работало не благодаря поддержке режима, а вопреки ему. Все это время общественные активисты, организации и инициативы подвергались давлению и разного рода репрессиям, тем не менее, мы выстояли и продолжали работать. Осенью 2020 года противостояние между обществом и государством перешло в новую фазу, которую многие склонны считать войной -- войной государства против своих граждан. Десятки тысяч людей прошли через задержания и нечеловеческие условия содержания, более тысячи наших граждан по-прежнему в тюрьмах и признаны политическими заключенными, среди них наши друзья и партнеры.

Тем более неожиданным для нас стало принятие в марте этого года вашим правительством целого ряда ограничений для граждан Беларуси, вне зависимости от их политических взглядов и общественно-значимой деятельности. Так, Эстония приостановила прием ходатайств от граждан нашей страны на получение статуса электронных резидентов, произошли существенные визовые, образовательные ограничения, ограничения на работу, в том числе для высококвалифицированных специалистов. Ведущие вузы Эстонии закрыли свои двери для белорусской молодежи. Удивительно, что решения принимались без учета мнения демократических политических центров Беларуси и организаций гражданского общества.

Мы — представители гражданского общества Беларуси очень ценим тот факт, что Эстония всегда была последовательным сторонником демократических преобразований в нашей стране. Вы демонстрировали глубокое знание тех процессов, что происходят в Беларуси, и мы всегда могли рассчитывать на вашу помощь и понимание.

В частности, речь идет о приостановке подачи заявок от граждан Беларуси на э-резидентство, значительных визовых, образовательных ограничениях, ограничениях на работу, в том числе для высококвалифицированных специалистов. Ведущие университеты Эстонии закрывают свои двери для белорусской молодежи. Кроме того, в марте этого года стало известно, что граждане Беларуси, проживающие в Украине и не получающие в этой стране международной защиты, не подлежат временной защите в Эстонии. Обращение подписали двадцать общественных организаций.

Летом 2021 в Беларуси был практически уничтожен весь третий сектор: порядка 300 общественных организаций были ликвидированы, возбуждены уголовные дела, которые не дают возможность тем, кто успел выехать, вернуться домой. Те, кто остался в Беларуси, вынуждены работать практически в подполье.

Те руководители и активисты организаций, которые успели покинуть страну (многие делали это нелегально из-за риска быть задержанными на границе) выбирали местом релокации дружественные соседние страны — Украину, Грузию и страны Балтии. Нахождение в этих странах давало не только безопасность, но и возможность быстро и эффективно восстановить свои организации и снова начать работать для демократической Беларуси, для освобождения политзаключенных, для помощи своим целевым аудиториям.

В середине марта из открытых источников стало известно, что граждане Беларуси, проживающие на территории Украины и не получившие в этой стране международной защиты, не попадают под действие временной защиты в Эстонии.

Мы понимаем, что сегодня на повестке дня у всех стран Украина, и мы — гражданское общество Беларуси — поддерживаем украинцев в их борьбе, мы понимаем, что она ведется не только за Украину, но и за Беларусь, и за всю Европу. Белорусские организации и волонтеры отправляют гуманитарные грузы в Украину, вместе с украинскими активистами блокируют транспортировку грузов через границу, наши соотечественники воюют в Украине, работают волонтерами, проводят антивоенные акции в Беларуси, несмотря на ужасные репрессии, ведут ”рельсовую войну” для остановки железнодорожных перевозок российской армии и техники.

Тем не менее, нельзя закрывать глаза, что наш народ в Беларуси остается заложником, подвергается пыткам и репрессиям и помочь ему может только консолидированная позиция демократических сил.