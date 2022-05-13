Эстонские и белорусские общественные организации обратились к правительству Эстонии
В частности, речь идет о приостановке подачи заявок от граждан Беларуси на э-резидентство, значительных визовых, образовательных ограничениях, ограничениях на работу, в том числе для высококвалифицированных специалистов. Ведущие университеты Эстонии закрывают свои двери для белорусской молодежи. Кроме того, в марте этого года стало известно, что граждане Беларуси, проживающие в Украине и не получающие в этой стране международной защиты, не подлежат временной защите в Эстонии. Обращение подписали двадцать общественных организаций.
Приводим текст обращения целиком.
Обращение белорусских и эстонских организаций гражданского общества
Премьер-министру Эстонской Республики госпоже Кае Каллас
Министру иностранных дел Эстонской Республики госпоже Эве-Марии Лийметс
Министру внутренних дел Эстонской Республики господину Кристиану Яани
Уважаемые гоcпожа Каллас, госпожа Лийметс и господин Яани!
Мы — представители гражданского общества Беларуси очень ценим тот факт, что Эстония всегда была последовательным сторонником демократических преобразований в нашей стране. Вы демонстрировали глубокое знание тех процессов, что происходят в Беларуси, и мы всегда могли рассчитывать на вашу помощь и понимание.
Тем более неожиданным для нас стало принятие в марте этого года вашим правительством целого ряда ограничений для граждан Беларуси, вне зависимости от их политических взглядов и общественно-значимой деятельности. Так, Эстония приостановила прием ходатайств от граждан нашей страны на получение статуса электронных резидентов, произошли существенные визовые, образовательные ограничения, ограничения на работу, в том числе для высококвалифицированных специалистов. Ведущие вузы Эстонии закрыли свои двери для белорусской молодежи. Удивительно, что решения принимались без учета мнения демократических политических центров Беларуси и организаций гражданского общества.
Вы знаете, что гражданское общество Беларуси все годы с момента прихода к власти Лукашенко работало не благодаря поддержке режима, а вопреки ему. Все это время общественные активисты, организации и инициативы подвергались давлению и разного рода репрессиям, тем не менее, мы выстояли и продолжали работать. Осенью 2020 года противостояние между обществом и государством перешло в новую фазу, которую многие склонны считать войной -- войной государства против своих граждан. Десятки тысяч людей прошли через задержания и нечеловеческие условия содержания, более тысячи наших граждан по-прежнему в тюрьмах и признаны политическими заключенными, среди них наши друзья и партнеры.
Летом 2021 в Беларуси был практически уничтожен весь третий сектор: порядка 300 общественных организаций были ликвидированы, возбуждены уголовные дела, которые не дают возможность тем, кто успел выехать, вернуться домой. Те, кто остался в Беларуси, вынуждены работать практически в подполье.
Те руководители и активисты организаций, которые успели покинуть страну (многие делали это нелегально из-за риска быть задержанными на границе) выбирали местом релокации дружественные соседние страны — Украину, Грузию и страны Балтии. Нахождение в этих странах давало не только безопасность, но и возможность быстро и эффективно восстановить свои организации и снова начать работать для демократической Беларуси, для освобождения политзаключенных, для помощи своим целевым аудиториям.
В середине марта из открытых источников стало известно, что граждане Беларуси, проживающие на территории Украины и не получившие в этой стране международной защиты, не попадают под действие временной защиты в Эстонии.
Мы понимаем, что сегодня на повестке дня у всех стран Украина, и мы — гражданское общество Беларуси — поддерживаем украинцев в их борьбе, мы понимаем, что она ведется не только за Украину, но и за Беларусь, и за всю Европу. Белорусские организации и волонтеры отправляют гуманитарные грузы в Украину, вместе с украинскими активистами блокируют транспортировку грузов через границу, наши соотечественники воюют в Украине, работают волонтерами, проводят антивоенные акции в Беларуси, несмотря на ужасные репрессии, ведут ”рельсовую войну” для остановки железнодорожных перевозок российской армии и техники.
Тем не менее, нельзя закрывать глаза, что наш народ в Беларуси остается заложником, подвергается пыткам и репрессиям и помочь ему может только консолидированная позиция демократических сил.
На этом фоне решение эстонского правительства можно трактовать как поддержку репрессивной политики Лукашенко в отношении белорусских гражданских активистов. Мы не верим, что ваша прогрессивная и демократическая страна вдруг стала поддерживать диктатора в подавлении белорусского гражданского общества. Надеемся, что принятые решения являются следствием недостаточного понимания ситуации в Беларуси, а возможно — просто недоразумением.
Мы понимаем осторожность Эстонского правительства в отношении тех людей, которые прибывают из Беларуси, поэтому считаем важным создать реальный механизм, где эффективно работает система взаимодействия государственных структур, международных и общественных организаций. Подобная подход уже на протяжении долгого времени успешно работает в Литовской Республике, где государственные органы совместно с международными и общественными организациями Литвы и Беларуси совместно решают проблему релокации, верификации, поддержки представителей третьего сектора Беларуси, людей, которые действительно пострадали от репрессий режима Лукашенко.
Мы надеемся, что ваша приверженность принципам демократии является твердой и нерушимой, и что вместе мы сможем выстроить эффективную систему взаимодействия так, чтобы те активисты которые подвергались репрессиям за свою деятельность в Беларуси могли безопасно жить и работать в вашей прекрасной стране.