”В Нарве люди спокойные, бунтовать не будут, только память отнимать нельзя”: как прошло 9 мая в Нарве

Мужчина 50 лет рассказывает, что сегодня, как и в прошлом году, они поехали с женой по местам боевой славы, потом вернутся домой, спокойно вспомнят родных. Его жена добавляет: ”Но в прошлом году у нас были георгиевские ленточки, флажки, какие мы хотели. В этом году нельзя, к сожалению”.

Евгений из Германии возмущен, довольно громко это заявляет всем, но не настолько громко, чтобы привлечь внимание полиции. Он считает, что запрет на ленты, на просмотр российских каналов — это русофобия, так нельзя. И он счастлив видеть, что здесь помнят дедов. Снял на видео, сколько цветов у памятника, как много пришло людей. ”Так чтить память — от этого слезы на глазах”, — и действительно Евгений утирает слезу и уходит.

Мужчина, пришедший возложить цветы вместе с семьей, говорит, что они каждый год приходят. На вопрос, что детям рассказывает о дне Победы, отвечает: ”Про родственников, кто где воевал, как судьба сложилась. Надо, чтобы дети знали историю нашего народа”.