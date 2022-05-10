10.05.2022, 12:36
”В Нарве люди спокойные, бунтовать не будут, только память отнимать нельзя”: как прошло 9 мая в Нарве
Foto: Fedotkin Konakova
”У нас аншлаг с цветами. В 8 утра битком забили киоск: и гвоздики, и тюльпаны, и розы. В три дня еще довезли. Но вот, несколько дорогих роз осталось — и все”, — говорит владелица цветочного киоска, расположенного на главной площади Нарвы репортеру RusDelfi.
Мужчина 50 лет рассказывает, что сегодня, как и в прошлом году, они поехали с женой по местам боевой славы, потом вернутся домой, спокойно вспомнят родных. Его жена добавляет: ”Но в прошлом году у нас были георгиевские ленточки, флажки, какие мы хотели. В этом году нельзя, к сожалению”.
Евгений из Германии возмущен, довольно громко это заявляет всем, но не настолько громко, чтобы привлечь внимание полиции. Он считает, что запрет на ленты, на просмотр российских каналов — это русофобия, так нельзя. И он счастлив видеть, что здесь помнят дедов. Снял на видео, сколько цветов у памятника, как много пришло людей. ”Так чтить память — от этого слезы на глазах”, — и действительно Евгений утирает слезу и уходит.