Полиция ищет 72-летнего Анатолия, который пропал в Ласнамяэ

Анатолий вышел вчера примерно в 17 часов на прогулку из дома на ул. Меэлику в Таллинне и не вернулся. Полиция проверила окрестности дома, близлежащие парки и другие возможные адреса, но безрезультатно.

Он среднего роста, у него седые волосы и серые глаза, борода. Возможно, что на нем темная куртка и синие джинсы. Мобильного телефона при себе у Анатолия нет.

Полиция просит всех, кто видел мужчину, позвонить на номер 112.