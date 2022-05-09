На эстонско-российской границе проблемы: очередь грузовиков значительно удлинилась

В направлении от Эстонии очереди на пересечение границы напрямую связаны с пропускной способностью Российской Федерации, т.е. скорость пересечения границы зависит от того, сколько грузовиков Россия способна принять в час.

“К сожалению, силы России на границе с Эстонией явно недостаточны для оформления того количества грузовиков, которое есть, и, несмотря на слаженное сотрудничество и профессионализм пограничной службы и таможни Эстонии, в настоящее время мы не можем оправдать ожидания клиентов из-за неорганизованности российских властей", — пояснял глава таможенного отдела Налогово-Таможенного департамента Ээрик Хелдна.