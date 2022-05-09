Сайт Министерства иностранных дел подвергается хакерской атаке

Мониторинг Департамента государственной инфосистемы (RIA) показал повышенное движение траффика сегодня в 7.49 утра.

"Это означает, что большое число инфозапросов помешало работе веб-страницы МИДа, и до четверти двенадцатого она оставалась недоступной", - сказал руководитель отдела расследования киберинцидентов (CERT-EE) Департамента государственной информационной системы Тыну Таммер.

Несмотря на то, что активное движение на веб-сайте замечается до сих пор, контрмеры, принятые Министерством иностранных дел и RIA обеспечивают бесперебойную работу веб-сайта.

По состоянию на конец рабочего дня, среда vm.ee доступна, но недоступен адрес mfa.ee.

"RIA вместе со своими партнерами анализирует причины произошедшего и внимательно следит за тем, что происходит в эстонском киберпространстве. Насколько известно RIA, атаки не нарушили работу МИДа", — отметил Таммер.

В последний раз крупная атака (DDOS) поражала эстонские порталы в предпоследнюю неделю апреля. Считается, что за этим стоит российская хакерская группа Killnet. Такие атаки могут быть связаны с военной агрессией России в Украине.