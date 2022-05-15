Благодаря тяжелой форме рака юная Александра открыла в себе талант художника
В обычный осенний день 2019 года 14-летняя Александра, сестра Андрея (17 лет) и Акима (9 лет), проснулась с отеком. Ее верхнее веко опухло, глаз не открывался вообще. Накануне вечером все было в порядке. Ни одному родителю и в голову бы не пришло, что это может оказаться признаком очень серьезного заболевания. Сначала мама Александры даже думала, что это аллергия, вызванная укусом какого-то насекомого, но противоаллергические препараты снять отек не смогли. "Я начала подозревать, что это не просто аллергия, потому что препараты от аллергии не помогали", — вспоминает мама Александры Юлия Ёлкин.
После почти полутора месяцев лечения аллергии под наблюдением врача Александра прошла МРТ, и ей был поставлен неутешительный диагноз: гистиоцитоз из клеток Лангерганса. Это редкая форма рака, которая повреждает ткани и вызывает поражение одного или нескольких участков тела.