Благодаря тяжелой форме рака юная Александра открыла в себе талант художника

В обычный осенний день 2019 года 14-летняя Александра, сестра Андрея (17 лет) и Акима (9 лет), проснулась с отеком. Ее верхнее веко опухло, глаз не открывался вообще. Накануне вечером все было в порядке. Ни одному родителю и в голову бы не пришло, что это может оказаться признаком очень серьезного заболевания. Сначала мама Александры даже думала, что это аллергия, вызванная укусом какого-то насекомого, но противоаллергические препараты снять отек не смогли. "Я начала подозревать, что это не просто аллергия, потому что препараты от аллергии не помогали", — вспоминает мама Александры Юлия Ёлкин.

После почти полутора месяцев лечения аллергии под наблюдением врача Александра прошла МРТ, и ей был поставлен неутешительный диагноз: гистиоцитоз из клеток Лангерганса. Это редкая форма рака, которая повреждает ткани и вызывает поражение одного или нескольких участков тела.

Узнав о диагнозе, семья перерыла весь интернет, но информации было мало, и порой она была очень противоречивой, особенно на российских медицинских сайтах. "Мы просто доверились Богу и врачам, которые лучше нас знают, что делать. Когда мы впервые пришли на консультацию в клинику Тартуского университета, нас приятно удивил теплый прием, мы познакомились с прекрасным доктором Ленне-Трийн Кыргвеэ, она всегда улыбается”, — с благодарностью говорит Юлия.