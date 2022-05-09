Чем больше у нас свобод, тем больше люди хотят СС и фюрера: журналист Ровшан Аскеров о происходящем в России

Вы сказали в интервью "Медузе", что люди хотят "доносов, сильной руки и любимого фюрера". Это всегда было в российском обществе? Или что-то новое?

Мы видим, что ничего нового не происходит. Помните сцену из "17 мгновений весны", когда генерал со Штирлицом вместе едут в вагоне, и он говорит ему о том, что "любая демократия в нашей стране всегда заканчивается диктатурой мелких лавочников. И чем больше у нас свобод, тем больше люди хотят СС и фюрера". Да, ничего нового не произошло. Люди вообще не очень умны по природе своей. В силу стадности они любят, когда решения принимает тот, кого назначают "пастухом".

Потом всегда можно сказать "мы маленькие люди, от нас ничего не зависело". Это — общечеловеческая такая история. Нельзя сказать, что у России есть какой-то "патент" на мировое зло. Нет, просто здесь это чаще происходит.

Сейчас мы наблюдаем трагические события в Украине и многие проводят параллель с нападением фашистской Германии. Даже взять эту параллель — Киев бомбили в 4 утра. Почему у большинства членов общества не срабатывает этот предохранитель?

Ну потому что мы другие. Это они хотели убивать, потому что они — нацисты. А мы же несем свободу и освобождение. и при том, даты и время — это последние точки невозврата. Ведь до этого был Крым, спасение наших на Донбассе. Где мы были 8 лет? Все эти 8 лет людей хорошо обрабатывали при помощи всех СМИ, что мы — за правду, а там — враги, поэтому мы должны нести свободу, независимость, очищение. Все эти внешние стороны — не работают, потому что тебе в голову вбили, что если мы начинаем войну — мы за светлые идеалы. Это единицы могут обращать внимание на такие совпадения, хотя скорее всего, это — не случайности. Тогда в 4 утра Киев бомбили враги, а сейчас это делаем мы, потому что мы несем свободу и освобождение от придуманных идей нацизма. Это уже давно всем в голову вбито.