На этой неделе для всех людей, использующих моторное топливо или в большой мере зависящих от него (читай: для всех жителей и предприятий Эстонии), были опубликованы две важные новости. Во-первых, Европейский союз ввел эмбарго на российскую нефть, во-вторых, Латвия временно отказалась от своих обязательств по смешиванию биотоплива. Если министр финансов не сдержит данного им обещания, а государство ничего не предпримет, то это по-прежнему будет означать высокие цены на заправочных станциях и, прежде всего, оживление приграничной торговли, подчеркивают транспортно-логистические организации.

”Уже пятицентовая разница в цене на заправках вынуждает эстонских перевозчиков заправляться в Латвии. Однако латвийцы надеются снизить цену на 12–14 центов”, — пояснил Херкки Китсинг, член правления Ассоциации логистики и экспедирования Эстонии (ELEA). ”И это все доходы, недополученные в наш государственный бюджет”, — добавил он.

”Обсуждение дополнительного бюджета государства подходит к концу на следующей неделе, и сейчас действительно настает время, чтобы принять правильное решение и снизить акциз на топливо. Министр финансов пообещала несколько недель назад, что Эстония отреагирует соответствующим образом, если соседние страны решат изменить свою топливную политику. Сейчас Латвия сделала сильный шаг, и сектор хотел бы посмотреть, были ли эти слова сказаны министром серьезно”, — добавил Китсинг.

”Посыл государства до сих пор было очень хорошим, чтобы сбалансировать с соседними странами акцизную политику и другие правила, влияющие на цены на топливо. Сегодня настал момент, когда прежняя ситуация, то есть приграничная торговля, может восстановиться, и эстонские предприятия проиграют в конкуренции, если государство ничего не предпримет”, — добавил член совета ELEA Райнер Рохтла.