ЧП и криминал
09.05.2022, 07:19

В пожаре в многоквартирном доме погиб 64-летний мужчина

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
Foto: Taavi Sepp
В воскресенье в пожаре погиб 64-летний мужчина, 67-летняя женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

8 мая в 20:31 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Туду в волости Винни горит квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома.

По предварительной информации, в горящей квартире могли находиться два человека. Прибывшие на место спасатели сразу же приступили к поиску людей и вынесли из здания 67-летнюю женщину, а чуть позже вывели 64-летнего мужчину.

Оба пострадавших были переданы скорой помощи. К сожалению, мужчину спасти не удалось. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Причина и обстоятельства пожара будут установлены в ходе производства.

В этом году в огне погибли 18 человек, из них три в Ляэне-Вирумаа.

RusDelfi
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