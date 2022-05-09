В пожаре в многоквартирном доме погиб 64-летний мужчина

8 мая в 20:31 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Туду в волости Винни горит квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома.

По предварительной информации, в горящей квартире могли находиться два человека. Прибывшие на место спасатели сразу же приступили к поиску людей и вынесли из здания 67-летнюю женщину, а чуть позже вывели 64-летнего мужчину.

Оба пострадавших были переданы скорой помощи. К сожалению, мужчину спасти не удалось. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Причина и обстоятельства пожара будут установлены в ходе производства.

В этом году в огне погибли 18 человек, из них три в Ляэне-Вирумаа.