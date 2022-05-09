КОЛОНКА РЕДАКЦИИ | Тот, кто присвоил 9 мая, чтобы показать миру свои танки, не присвоит нашу память

Сможете ли вы сказать, не заглядывая в гугл, в каком месяце происходит действие этого детектива? Не трудитесь, это ноябрь. Но сейчас, 100 лет спустя, уже и не вспомнить, когда закончилась война, унесшая 18 миллионов жизней. А Днем победы сейчас принято именовать совсем другой день. Но и это тоже может измениться даже в русскоязычном (совсем не хочется писать — русском) мире.

Вам кажется, что это невозможно? Знаете, мы на страницах Delfi много раз рассказывали про то, что Россия фактически присвоила себе победу над фашизмом, забыв про второй фронт, про ленд-лиз, да и про то, что в советской армии были представители самых разных национальностей. А главными аргументами для доказательства главенствующей роли СССР приводится и количество жертв (около 27 миллионов), и то, за какое количество дней Гитлеру сдавались европейские страны: Дания — меньше суток, Нидерланды — 6 дней, Франция — 40 дней. Мериться жертвами и размерами страны — довольно странное занятие. Почему в нем нужно так упорствовать?

Причина такого упорства проста. Если у США (или к примеру, Эстонии) есть свой День независимости, а, к примеру, у Франции — день взятия Бастилии, то для большинства русскоязычных — даже для тех, кто давно покинул Россию или вовсе никогда вовсе в ней не жил, главным днем национальной идентичности до самых недавних пор оставалось 9 мая. Логика проста — мы боролись с абсолютным злом, мы победили его, значит, мы и есть добро. Увы, в реальной жизни День Победы из ”праздника со слезами на глазах” и ”с сединою на висках” превратился в праздник — по крайней мере, в его официальной части — бряцания российским оружием. А сейчас мы все хорошо видим, где и как это российское оружие воюет.