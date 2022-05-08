ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (74-й день) | США ввели новые санкции. Защитники Мариуполя заявили, что продолжат бороться. Все ждут, объявит ли Путин войну и мобилизацию
- Путин по случаю 9 мая обратился к лидерам и гражданам зарубежных государств. В списке есть ЛНР, ДНР и Украина, но нет стран-участниц антигитлеровской коалиции.
- Зеленский записал обращение на фоне разрушенной российскими бомбами девятиэтажки. В своей речи Зеленский, в частности, рассуждает об антивоенном лозунге ”Никогда снова”, из которого россияне, напав на Украину, ”выбросили слово „никогда”.
- Страны Группы семи (G7) взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести эмбарго на него.
- Защитники ”Азовстали” дали пресс-конференцию и заявили, что не намерены сдаваться. "Мы продолжим бороться до тех пор, пока живы, для отражения российских оккупантов, — заявил капитан Святослав Паламар — У нас не так много времени, мы под интенсивными обстрелами", — сказал он и призвал международное сообщество помощь эвакуировать раненых военных с территории завода".
- США ввели новые санкции.
- ЕС не смог согласовать новый пакет санкций против России. Как пишет Bloomberg, на сегодняшней встрече постпредов ЕС Венгрия снова отказалась поддержать эмбарго на покупку российской нефти.
- Последнее время звучали разговоры о том, что президент России может официально объявить 9 мая войну Украине и мобилизацию. Произойдет ли это, узнаем в понедельник.
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