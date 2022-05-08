ФОТО | "Почему на примере событий в Украине нас учат как родину любить?" Нарвитяне в любом случае поедут к памятникам

Город фактически стёрли с лица земли в 1944 году. Почти каждый отрезок земли здесь — это свидетель истории. Рядом с Нарвой, в лесах, до сих пор видны заросшие воронки от попаданий снарядов, выступающие линии окопов. До середины 90-х годов местные жители находили руины блиндажей. До сих пор, к счастью, очень редко, встречаются неразорвавшиеся снаряды.

На воинских кладбищах рядом с городом захоронены тысячи немецких и советских военнослужащих, которые были убиты или умерли в этих местах от ран. Раньше традиционно на автобусе возили нарвских ветеранов и всех желающих по расположенным в окрестностях города местам боев, от памятника к памятнику.

"Этот скорбный день имеет огромное значение не только для Нарвы, но и в целом для Ида-Вирумаа, — говорит Дарья Боярова, руководитель программ для публики Нарвского музея. — Регион Принаровья был стратегически важен во время второй мировой: здесь проходила оборонительная линия "Танненберг". Она протянулась от Финского залива до Чудского озера. Немецкое командование требовало "держаться до последнего солдата и не сдавать без боя ни одной позиции…". Нарва была в эпицентрах боев, перевес был то на одной, то на другой стороне. Поэтому эти события и память о них остро переживается жителями Нарвы. Это большая травма для нашего региона".