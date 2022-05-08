Проект Нарвского аэродрома изменят, чтобы не летать над Россией
Проектируемый аэродром в поселке Олгина рядом с Нарвой будет принимать только небольшие бизнес-джеты, способные добраться лишь до ближайших европейских столиц, сообщают "Деловые ведомости".
Такое решение принято, чтоб избежать необходимости разворачиваться над территорией России при повторном заходе на посадку.
Первоначально предполагалось, что будущая воздушная гавань сможет принимать в том числе средние бизнес-джеты (mid-size jets), однако, на сегодня решено ограничиться эксплуатацией небольших самолетов, способных долететь без дозаправки до Таллинна, Хельсинки, Риги и, потенциально, Санкт-Петербурга.
Как пояснил глава целевого учреждения ”Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа” (IVIA) Теэт Куусмик, если более крупным воздушным судам потребуется разворот для повторного захода на посадку, им придется делать его в том числе над территорией России, что в текущих условиях связано с дополнительными рисками и потребует изменения международных соглашений.
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