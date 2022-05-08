Вандал, осквернивший мемориал павшим во Второй мировой войне в Тарту, добровольно сдался властям
Мужчина, нарисовавший свастику на мемориале павшим во Второй мировой войне, установленном на берегу озера Раади в Тарту, решил добровольно сдаться властям.
Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, передает RusERR.
"В ночь на воскресенье в Центр тревоги позвонил 36-летний мужчина и признался, что вчера он вместе со своим другом ходил к мемориалу на Раади и изрисовал его символами и словами. Мужчина признался, что и он, и его друг употребили алкоголь. Оба сожалеют о своем необдуманном поступке на пьяную голову", — сказал руководитель процессуального отдела Тартуского полицейского участка Тимо Рейнталь, добавив, что речь идет о местных жителях.
Полиция возбудила делопроизводство о проступке в отношение обоих. Второй фигурант дела — 25-летний мужчина.
В настоящее время власти проводят различные процессуальные действия.