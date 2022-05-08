Вандал, осквернивший мемориал павшим во Второй мировой войне в Тарту, добровольно сдался властям

"В ночь на воскресенье в Центр тревоги позвонил 36-летний мужчина и признался, что вчера он вместе со своим другом ходил к мемориалу на Раади и изрисовал его символами и словами. Мужчина признался, что и он, и его друг употребили алкоголь. Оба сожалеют о своем необдуманном поступке на пьяную голову", — сказал руководитель процессуального отдела Тартуского полицейского участка Тимо Рейнталь, добавив, что речь идет о местных жителях.