Новости Эстонии
08.05.2022, 10:56

ФОТО | Сегодня с утра люди продолжают нести цветы на Военное кладбище. На месте — много полиции

 

Сегодня жители Эстонии продолжают нести цветы к подножию Бронзового солдата на Военном кладбище в Таллинне.

За порядком следит полиция, силы которой вышли на улицы в усиленном составе. Как сообщил корреспондент RusDelfi, полиции на месте действительно много.

По его словам, на подходе к памятнику из ограждений сделали два коридора, чтобы потоки не пересекались: вход и выход.

”Места у самого солдата очень мало. Человек 20 за раз поместится, не больше”, — отметил корреспондент.

Цветы к памятнику люди начали нести еще вчера. Читайте репортаж ЗДЕСЬ.

RusDelfi
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