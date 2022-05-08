08.05.2022, 10:56
ФОТО | Сегодня с утра люди продолжают нести цветы на Военное кладбище. На месте — много полиции
Сегодня жители Эстонии продолжают нести цветы к подножию Бронзового солдата на Военном кладбище в Таллинне.
За порядком следит полиция, силы которой вышли на улицы в усиленном составе. Как сообщил корреспондент RusDelfi, полиции на месте действительно много.
По его словам, на подходе к памятнику из ограждений сделали два коридора, чтобы потоки не пересекались: вход и выход.
”Места у самого солдата очень мало. Человек 20 за раз поместится, не больше”, — отметил корреспондент.
Цветы к памятнику люди начали нести еще вчера. Читайте репортаж ЗДЕСЬ.