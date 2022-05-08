”В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе”. Зеленский записал обращение на фоне разрушенной российскими бомбами девятиэтажки

Ампутировали во время так называемой спецоперации. Вонзили нож в сердце и, глядя в глаза, сказали: ”Это не мы!” Замучили со словами ”не все так однозначно”. Убили ”Никогда снова”, сказав: ”Можем повторить”. <…>

Никогда снова! Это была ода человеку разумному! Гимн цивилизованного мира! Но кто-то сфальшивил. Изуродовал ”Никогда снова” нотами сомнения. Заглушил, начав свою смертельную арию зла. И это понятно всем странам, которые увидели ужасы нацизма своими глазами. А сегодня чувствуют страшное дежавю. Видят снова!

Все народы, которых клеймили ”третьим сортом”, рабами без права на собственное государство или вообще на существование, слышат заявления, которые превозносят одну нацию, а другие с легкостью вычеркивают. Говорят, что вас действительно не существует, вы искусственно созданы, а значит, бесправны. Все слышат язык зла. Снова!

И вместе признают болезненную правду: мы не продержались даже столетие. Нашего Never again хватило на 77 лет. Мы проворонили зло. Оно возродилось. Снова и сейчас. Аgain and now!