ФОТО | Эстонские добровольцы отправили в Украину очередную партию мощных внедорожников
Вчера United Delivery Mission MTÜ отправила из Тарту в Украину очередную партию внедорожников и необходимого для войны снаряжения.
Инициаторы проекта Тоомас Антонс, Лийз Ляттинг и Рийво Антон благодарят всех, с чьей помощью это стало возможно. Они отмечают, что данная партия, безусловно, не станет последней.
Инициативу можно поддержать, сделав пожертвование или предложив внедорожник по разумной цене. Более подробная информация liis.latting@civitta.com.
Реквизиты для пожертвований: Mittetulundusühing United Delivery Mission, EE607700771007795362.
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