Новости Эстонии
08.05.2022, 08:15

ФОТО | Эстонские добровольцы отправили в Украину очередную партию мощных внедорожников

 

Вчера United Delivery Mission MTÜ отправила из Тарту в Украину очередную партию внедорожников и необходимого для войны снаряжения.

Инициаторы проекта Тоомас Антонс, Лийз Ляттинг и Рийво Антон благодарят всех, с чьей помощью это стало возможно. Они отмечают, что данная партия, безусловно, не станет последней.

Инициативу можно поддержать, сделав пожертвование или предложив внедорожник по разумной цене. Более подробная информация liis.latting@civitta.com.

Реквизиты для пожертвований: Mittetulundusühing United Delivery Mission, EE607700771007795362.

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