12-летний мальчик на Audi врезался в фонарный столб

Авария произошла 7 мая в 22:06 в деревне Авинурме в волости Муствеэ в Йыгевамаа, где 12-летний мальчик на легковом автомобиле Audi при совершении поворота налево врезался в фонарный столб.

Скорая доставила мальчика в Ида-Вирускую центральную больницу.

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