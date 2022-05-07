Член Европарламента Рихо Террас: я не расист, я сожалею о том, что произошло

”Я ничего не говорил о расе или о чем-то подобном”, — отметил Террас на своей страничке в социальной сети. ”Вообще нет. Любой, кто немного меня знает, может подтвердить это. Людей нужно уважать независимо от цвета кожи, пола или национальности. Это само собой разумеется”.

Террас сказал, что сожалеет о случившемся.

”Безусловно, все люди должны вести себя прилично, особенно поздним вечером, когда недоразумения проявляются легче всего”, — признал он.

По словам депутата Европарламента, "вся шумиха возникла из-за недопонимания и вызванного в результате этого взаимного и довольно неоправданного раздражения”. Он добавил, что некоторые утверждения, оценки и интерпретации, сделанные в его адрес, были ”просто неверными”.

”Мой долг — быть примером, быть лучше и справедливее. У меня меньше права на ошибку, но я не всегда могу соответствовать этому", — сказал Террас. ”Я склонен к эмоциям, это не оправдывает моей периодической раздражительности. Даже когда я вижу несправедливое поведение — по отношению к себе или кому-то другому”.

”Я хочу быть вежливым и любезным, даже если чувствую, что ко мне или моим спутникам так не относятся", — добавил евродепутат. ”Я должен быть еще более чутким в этом отношении, чтобы я сам не был несправедлив”.

"Я желаю всем причастным к этому инциденту добра. Всем, кто был в тот вечер. Я верю, что скоро все поймут, что небольшая ссора возникла из-за пустяка”, — сказал с надеждой Террас. ”Этот случай стал для меня большим уроком. Мне еще предстоит большой экзамен. От меня ожидают большего, потому что я должен делать больше. Быть умнее”.