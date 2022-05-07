ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (73-й день) | Жителям ДНР и ЛНР выдали российские номера телефонов. Новый удар по Одессе. Россия потеряла десантный катер и новейший танк

- C "Азовстали" эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. "Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", — заявила вице-премьера Украины Ирина Верещук, не уточнив, остаются ли на территории "Азовстали" еще гражданские.

- Новые ракетные удары по Одессе. "Четыре ракеты попали в частное предприятие по изготовлению мебели. В жилом районе ударной волной и обломками искорежены многоэтажные дома рядом", — говорится в сообщении украинского Оперативного командования "Юг". Еще две ракеты попали в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу и пункт управления полетами Одесского аэропорта.

- В параде Победы на Красной площади в Москве примут участие военные, вернувшиеся из Украины.

- В администрации Херсонской области, назначенной Россией, сравнили регион с Крымом и заявили о желании ”жить в составе Российской Федерации”.

- Российские войска потеряли новейший танк Т-90М, сообщают ВСУ и подтверждает британская разведка.

- Минобороны Украины сообщило об уничтожении российского десантного катера около острова Змеиный.

- Мобильным телефонам жителей ДНР и ЛНР присвоили российский код +7.

- В Харьковской области в результате ночного обстрела в ночь на субботу разрушен музей Григория Сковороды, известного как "украинский Сократ".

- В Берлине в канун 9-го мая власти запретили приносить флаги России и Украины — а также любую другую символику — на акции в честь 77-й годовщины победы во Второй мировой войне.

- Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что главное наступление России на украинские позиции на Донбассе еще не началось. Он заверил, что НАТО намерено помогать Украине до тех пор, пока Путин будет продолжать войну, даже если на это уйдут месяцы или годы.

- Луганск планируют переименовать в Ворошиловград. На одном из российских каналов прозвучала новость, что 9 мая Луганску планируют вернуть его советское название Ворошиловград. Так город назывался в 1935—1958 и 1970—1990 годах. Сообщается, что соответствующий приказ уже подписал глава самопровозглашенной республики Пасечник.

- В Италии задержали 140-метровую яхту "Шахерезада". Команда Навального связывала ее с Путиным.