Талибы запретили афганским женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом и телом

Теперь афганки не могут выйти из дома, не надев бурку. Указ, который обязывает женщин полностью прикрывать и лицо и тело, подготовило министерство по предотвращению порока и поощрению добродетели.

В документе отдельно отмечено, что если у женщин нет важных дел на улице, то лучше им оставаться дома.

Верховный лидер Афганистана и глава талибов Хайбатулла Ахундзада в субботу подписал этот указ.

В указе говорится, что лучший способ для женщины прикрыть лицо и тело — это носить чадари, традиционную, полностью закрывающую тело и лицо афганскую бурку синего цвета.

"Женщины должны носить чадари, поскольку это является традиционным и уважительным поведением. Те из них, которые не слишком стары или молоды, должны закрывать лицо, кроме глаз, в соответствии с законами шариата, чтобы избежать провокаций при встрече с мужчинами, которые не являются махрамами (их взрослыми близкими родственниками мужского пола)", — сказано в указе.

Авторы указа говорят, что документ — это всего лишь совет. Однако этот "совет" содержит перечень наказаний для тех женщин, которые не будут ему следовать. Так, если женщина впервые выйдет из дома с непокрытым лицом, к ней домой придут представители "Талибана" и проведут профилактическую беседу с мужем, братом или отцом.

Если женщина выйдет во второй раз, то ее опекуна-мужчину вызовут для объяснений в министерство. Если же это случится в третий раз, то мужчины, которые должны отвечать за поведение женщины, предстанут перед судом и их отправят в тюрьму на три дня.