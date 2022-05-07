ВИДЕО | В России полыхают природные пожары

Спасатели МЧС России тушат пожары сразу в 16 населенных пунктах Красноярского края, где горят не менее 200 различных строений, сообщается на сайте краевого управления МЧС, пишет Meduza.

Пожары широко распространились из-за сильного ветра, скорость которого в отдельных районах достигает 40 метров в секунду, говорится в сообщении регионального правительства. ”Сильный ветер ускоряет распространение пожаров и препятствует ликвидации [возгорания]”, — говорят в МЧС.

В разных районах огнем охвачены жилые дома, детские сады, фельдшерские пункты, пилорамы, садовые кооперативы. Самые массовые пожары в Уярском районе, где горят 50 зданий.

В двух районах в результате пожаров погибли люди. В Шарыповском районе в селе Никольск, по данным МЧС, двое погибших. В этом селе огонь охватил 20 строений. В Казачинском районе в селе Талажанка пожар затронул 18 строений, в том числе фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. В МЧС сообщили, что в этом селе трое погибших, по данным СМИ, среди погибших — двое детей. По факту гибели людей возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Боготольском районе Красноярского края, как сообщает ”НГС”, полностью сгорела деревня Павловка (по переписи 2010 года, в ней проживали около 100 человек). В районной администрации открыли пункт сбора гуманитарной помощи для жителей деревни.



Краевое агентство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям сообщило, что ”в ряде районов края причиной пожаров в населенных пунктах стали короткие замыкания из-за перехлеста электропроводов и падения ЛЭП в результате сильного ветра”, сообщает ”Интерфакс”. В ряде районов по распоряжению губернатора частично отключили электроэнергию.