Сделай доброе дело! 12 мая в Хааберсти вновь состоится день донора

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, донорство — это наиболее простая возможность творить добро. ”Это не требует от Вас много сил и времени, но дает возможность дать самый ценный дар — спасти чью-то жизнь”, — сказал старейшина и пригласил на день донора, потому что каждый донор спасает до трёх жизней.

”Производить кровь промышленным способом невозможно, и поэтому единственным ее источником является добровольный донор. Сдавая кровь, мы можем быть уверены, что в Эстонии будет достаточный запас донорской крови, чтобы спасти жизнь всем нуждающимся”, — сказала заведующая отделения центра крови Северо-Эстонской региональной больницы доктор Гульнара Кханирзаева.

Кто может быть донором? Приходите сдавать кровь, если: вы здоровы, сыты и отдохнули, ваш вес не меньше 50 кг, ваш возраст от 18 до 60 лет. Вакцинированные от COVID-19, как и от любых других болезней, могут быть донором. Это не является противопоказанием к сдаче крови. На сдачу крови необходимо взять с собой удостоверяющий личность документ

Как выглядит процедура сдачи крови? Донор при каждом посещении должен заполнить анкету относительно состояния своего здоровья и стиля жизни. Окончательное решение относительно пригодности донора принимается работником Центра крови в ходе собеседования и медосмотра. Сдача крови — безболезненная процедура, которая происходит в полулежащем положении и длится 5–10 минут. Во время процедуры от донора берется 450 мл крови. Все процедуры в день сдачи крови займут у донора порядка 45–60 минут.

Подробнее о донорстве и о требованиях к донору найдёте на сайте: www.verekeskus.ee

День донора организует Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы совместно с управой района Хааберсти и дневным центром Хааберсти.