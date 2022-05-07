Полиция просит помощи в поисках 29-летнего Тамбета, пропавшего в Тарту

Полиции сообщили, что Тамбет ушел из дома вчера, 6 мая, вечером и до сих пор не вернулся. По словам близких, по характеру он скромный и закрытый человек, но раньше таким обрaзом, не поставив членов семьи в известность, он из дома не уходил. У мужчины есть с собой телефон, но он не отвечает на звонки.

Полицейские опросили его близких и родственников, но никто из них не знает, где бы Тамбет мог находиться.

Его рост примерно 183 см, среднего телосложения, у него короткие темно-русые волосы. Уходя из дома на нем были темно-серая ветровка, черные джинсы и серые кроссовки. На нем может быть черная шапка.

Полиция просит всех, кто видел Тамбета или знает, где он может находиться, позвонить по номеру 112.