Правда ли, что учебники, найденные в украинской школе, пропагандируют нацизм?

Мы скачали в интернете электронную версию учебника, найденного Росгвардией в Харьковской школе, и попробовали найти в нём конкретные примеры пропаганды идей нацизма. Судя по фотографиям, опубликованным в сообщении Росгвардии, речь идёт о учебнике для 10-го класса ”Защита Отечества”. Российская Федерация упоминается в тексте шесть раз. Три раза — в разделе ”Система мировой коллективной безопасности” в контексте определения гибридной войны. В качестве примеров авторы учебника приводят участие советских и российских войск в карабахском конфликте в 1980–1990 годах, российско-грузинскую войну 2008 года и действия России в Донбассе с 2014 года. Там, согласно учебнику, ”группы российских военнослужащих организовывали и координировали вооружённые отряды сепаратистов из местного населения на востоке Украины, избегая прямого ввода войск через украинскую границу”.

В самом узком смысле под нацизмом подразумевают политическую идеологию гитлеровской Германии. После окончания Второй мировой войны термин приобрёл более широкий смысл и получил имя ”неонацизм”. Неонацизм заимствует элементы от нацистской доктрины, в том числе шовинизм, фашизм, расизм, ксенофобию, гомофобию и антисемитизм. В основе идеологии неонацизма лежит убеждённость в превосходстве белой расы и ”своего народа”, непримиримо враждебное отношение к левым политическим силам, стоящим на позициях интернационализма, а также использование нацистской символики и восхваление Адольфа Гитлера. Согласно докладам ООН, праворадикальные организации и движения существуют во многих странах мира, включая Россию и Украину.

28 апреля 2022 года официальный сайт Росгвардии опубликовал новость о том, что в одной из школ Харьковской области росгвардейцы нашли учебную литературу для учащихся старших классов, пропагандирующую идеи нацизма. ”Пособия созданы на основе документов Вооружённых сил Украины, устава сухопутных войск США, методических материалов НАТО по ведению боевых действий”, — написано в сообщении. Росгвардия поясняет, что, по полученным сведениям, в данной школе с 10-го класса преподавалась дисциплина ”Защита Отечества”, где ученикам рассказывали о структуре ВС Украины, преподавали воинскую, физическую и медицинскую подготовку. Основной упор в учебных материалах делается на утверждении, что Российская Федерация является врагом, агрессором и оккупантом для Украины и западных стран, пишет Росгвардия: ”Школьникам прививали ненависть, вражду, злобу по отношению к гражданам России”. Десятки федеральных российских СМИ и пользователей соцсетей поделились этой новостью.

Ещё два упоминания — в разделе ”Национальные интересы Украины и угрозы национальной безопасности”. Текст рассказывает о военной доктрине Украины во всех редакциях: 1993, 2004, 2005 и 2015 годов. В описании последней редакции указано, что новая доктрина определяет Россию военным противником Украины в связи с её действиями в Крыму и ситуацией в Донбассе. Кроме того, ”в условиях захвата Россией Крыма и войны на востоке Украины интересы национальной безопасности и обороны Украины требуют существенного углубления отношений с НАТО. Вступление в НАТО рассматривается как самый надёжный путь к обеспечению национальной безопасности Украины”, говорится в пересказе доктрины, напечатанном в учебнике.

Наконец, в разделе ”Основы международного гуманитарного права” учебник рассказывает об истории возникновения понятия международного гуманитарного права, которое было необходимо для регулирования военных действий. Учебник перечисляет вооружённые конфликты XXI века, такие как гражданская война в Ливии (2011 год) и Сирии (с 2011 года), конфликты в Мали (2012–2013 годы), Судане (с 2012 года), Йемене, Афганистане, Колумбии, Израиле и Палестине. К этому же списку причислен конфликт в Донбассе. ”Война на востоке, или война в Донбассе, — военный конфликт, начатый российскими отрядами вторжением в апреле 2014 года. С середины 2014 года на территорию украинского Донбасса были введены и регулярные формирования российской армии. Хотя официально Россия, не обращая внимания на множество доказательств её причастности к войне и вторжения в Украину, не признаёт фактов участия своих вооружённых сил, поэтому с украинской стороны войну рассматривают как необъявленную, или "гибридную войну"”, — пишут авторы учебника.

Три упомянутых раздела занимают первые 32 страницы учебника, а последующие 219 страниц посвящены общим сведениям о воинской службе в Украине, основам строевой, военной и физической подготовки и правилам оказания первой медицинской помощи. Россия в этих разделах фигурирует лишь в историческом контексте как страна — участник мировых войн или как производитель оружия, используемого ВСУ. Ни одно из упоминаний России не связано с провозглашением превосходства украинской нации над остальными или призывам к агрессии против русского народа. Никаких призывов к шовинизму, фашизму, расизму, ксенофобии и антисемитизму в учебнике тоже нет.

Несмотря на упоминание России как страны-агрессора, угрожающей праву Украины на суверенитет и самоопределение, на этом не делается ”основной упор”, как утверждает Росгвардия. По сути, учебник похож на современные российские учебники по ОБЖ для 10–11-х классов, которые аналогичным образом рассказывают о воинской славе РФ, принципах военной безопасности государства и основах воинской подготовки.