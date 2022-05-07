ФОТО | Президент Эстонии прокатился на пароме из Нарвы и посмотрел на границу страны с реки
Президент Эстонии Алар Карис открыл 7 мая туристический сезон в Ида-Вирумаа. Началось курсирование парома ”Каролина” из Нарвы до Нарва-Йыэсуу.
Развивая тему важности туризма, Алар Карис отметил корреспонденту RusDelfi: ”Я думаю, что из-за ковида люди стали больше ездить по стране, из разных частей Эстонии [приезжали] в Нарву, и наоборот. Хорошо, если дети во время каникул будут ездить по стране. В том числе приезжать сюда, в Нарву. И важно, чтобы были такие программы, может быть, лагеря, благодаря которым дети и молодежь из Нарвы ездила бы на Сааремаа, Хийумаа. Просто побыть недельку где-то за пределами Нарвы, чтобы понять Эстонию в целом”.
У парома "Каролина" две палубы. На нижней находится кают-компания с буфетом и посадочными местами для 60 человек, на верхней — открытая палуба для почти 100 человек.
”Пассажирскому судоходству между Нарвой и курортным Нарва-Йыэсуу 150 лет”, — рассказала мэр Нарвы Катри Райк. — Только три раза корабли не двигались по Нарове между этими городами: во время Первой и Второй мировых войн, а также с середины 90-х. Год тому назад мы вновь запустили движение парома. Это ностальгия и просто красиво”.