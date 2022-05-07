07.05.2022, 13:15
Хуторская продукция, уличные кафе и аттракционы: 8 мая на Штромке состоится весенняя ярмарка(1)
Foto: Tanel Meos
В воскресенье, 8 мая в Пыхья-Таллинне в парке на Штромке состоится большая весенняя ярмарка.
Весенняя ярмарка пройдет завтра, 8 мая, с 10 до 16 часов.
”Приглашаем пыхья-таллиннцев на традиционную весеннюю ярмарку. На месте будет около 80 торговцев, которые предложат свежую хуторскую продукцию, одежду, игрушки и многое другое. Также на ярмарке будут уличные кафе и аттракционы для детей”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Ярмарка к Янову дню состоится в Пыхья-Таллинне 22 июня, летняя ярмарка — 14 августа, осенняя ярмарка — 9 октября и рождественская ярмарка — 11 декабря.