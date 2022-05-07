Сегодня на военном кладбище в Таллинне будут установлены ограждения

Установка этих ограждений обеспечит и то, чтобы не возникало запрещенных общественных собраний и не был нарушен покой захоронений.

На кладбище на Фильтри теэ возможно почтить память погибших во второй мировой войне, это не запрещено. Все желающие могут прийти на кладбище, возложить цветы и преклонить голову.

Просим считаться с организацей посещения кладбища на месте и следовать указаниям сотрудников охранной фирмы.

Посетители могут зайти на кладбище и пройти к монументу через главные ворота на Фильтри теэ.