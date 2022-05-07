С 24 февраля полиция депортировала из Эстонии 17 человек

"С 24 февраля по 7 мая департамент аннулировал право на пребывание или проживание в стране 17 иностранцев, поскольку они предоставляли угрозу общественному порядку или национальной безопасности. Девять из них находились в Эстонии с визой или без нее, восемь человек имели вид на жительство в Эстонии", — прокомментировал руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару.

Он объяснил, что угроза общественному порядку или безопасности также может быть связана с правонарушениями, совершаемым лицом — в этом случае полиция или суд могут аннулировать вид на жительство и депортировать человека из страны.

"В текущей ситуации полиция рассматривает правовые основания для пребывания в стране иностранцев, которые пропагандируют войну и используют символы для оправдания российской агрессии. Если поведение человека может поставить под угрозу общественный порядок и безопасность страны, PPA имеет право признать основания для пребывания иностранцев в стране недействительными и депортировать их из страны", — подчеркнул Ару.