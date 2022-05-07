Невакцинированные пожилые люди получат по почте инфолистки о вакцинации

Среди людей старше 60 лет риск тяжелого заболевания COVID-19 очень высок, поэтому повышение уровня охвата вакцинацией в этой возрастной категории имеет первостепенное значение. Тяжелое заболевание может настигнуть человека и весной, и летом, и если он начнет курс вакцинации сейчас, то к осени он приобретет достаточный уровень защиты. В течение этой недели пожилые, которые не сделали еще ни одной прививки, обнаружат в своих почтовых ящиках персональные напоминания о необходимости вакцинации.

”Вакцинация пожилого населения с самого начала была нашим приоритетом, каждая прививка в этой возрастной группе может спасти жизнь. Мы поставили перед собой цель в вопросе вакцинации применять к пожилым людям как можно более индивидуальный подход, и рассылка именных писем является одним из способов, которыми мы хотим достичь этой цели”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Письма получат пожилые жители 15 городов и волостей в Ида-Вирумаа, Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, Пярнумаа, Валгамаа и Вырумаа. Именно в этих уездах охват вакцинацией против COVID-19 самый низкий. Большая часть писем будет разослана представителям русскоязычного населения, все письма составлены на двух языках. В целевую группу не вошли жители Таллинна и других регионов, где подобная информационная работа была уже проведена.

Помимо писем, которые рассылаются по почтовым ящикам, продолжается и обзвон пожилых невакцинированных людей по телефону. Партнеры Больничной кассы, работающие по договору, совершают звонки невакцинированным людям в возрасте 60 лет и старше и разъясняют им необходимость вакцинации, а также приглашают их на прививку.