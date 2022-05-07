В ”новой администрации” Херсонской области заявили о желании ”жить в составе Российской Федерации”

”Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей”, — сказал Стремоусов агентству.

Представитель ”новой администрации” заявил, что Херсонская область уже сотрудничает с Россией. ”Мы… чувствуем себя как одно единое целое с регионами России”, — заявил он.

Кроме того, представитель ”новой администрации” сообщил, что Херсонская область вернет себе герб времен Российской империи. По его словам, в основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден в 1803 году.

6 мая секретарь генсовета ”Единой России” Андрей Турчак во время визита в Херсон заявил, что ”Россия здесь навсегда”. При этом он попросил не ”забегать вперед” с вопросом о статусе области, подчеркнув, что его ”в любом случае определят жители”.