Банк Эстонии выпустит посвященную Украине монету
Банк Эстонии выпустит в оборот 2-евровую монету, посвященную Украине и ее борьбе за свободу. Дизайн разработала студентка Эстонской художественной академии, украинская военная беженка Дарья Титова, пишет rus.err.ee.
"Прибыль от продажи мы передадим украинскому Центробанку, так что она перейдет Украине. Летом открытки с монетами будут готовы и все, кто их купит, поддержат этим Украину", — сказал президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.
Дизайн монеты разрабатывали участницы конкурса, организованного Эстонской художественной академией. Все они беженки из Украины. Победил эскиз Дарьи Титовой: она изобразила девушку в традиционном украинском венке, бережно держащую в руках маленькую птичку.
"Я хотела показать, что женщина, маленькая женщина, способна защитить всех. Она может быть сильной и должна выжить в этой ситуации. У меня была возможность выплеснуть свою ярость. Сейчас я чувствую себя лучше, зная, что могу помочь своей стране благодаря этому благотворительному проекту. А еще мне очень приятно, что мое имя будет на этой монете", — сказала студентка, победительница конкурса Дарья Титова.
Для того, чтобы монета стала официальным платежным средством и вошла в оборот во всех девятнадцати государствах Евросоюза, ее эскиз еще должны утвердить члены ЕС и Еврокомиссия.