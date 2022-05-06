Банк Эстонии выпустит посвященную Украине монету

"Прибыль от продажи мы передадим украинскому Центробанку, так что она перейдет Украине. Летом открытки с монетами будут готовы и все, кто их купит, поддержат этим Украину", — сказал президент Банка Эстонии Мадис Мюллер .

"Я хотела показать, что женщина, маленькая женщина, способна защитить всех. Она может быть сильной и должна выжить в этой ситуации. У меня была возможность выплеснуть свою ярость. Сейчас я чувствую себя лучше, зная, что могу помочь своей стране благодаря этому благотворительному проекту. А еще мне очень приятно, что мое имя будет на этой монете", — сказала студентка, победительница конкурса Дарья Титова.