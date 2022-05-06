Полиция ищет пропавшую в Тартумаа 15-летнюю девушку

Марлеэн ушла из дома в волости Тарту утром 5 мая, оставив близким сообщение, что идет в школу. Однако до школы она так и не дошла, а домой не вернулась.

Хнакомый девочки сообщил, что Марлеэн могла поехать на вечернем автобусе в Хаапсалу, но в автобусе она не была и не сходила с него. Телефон девочки выключен, а ее семья и друзья не знают, где она может быть.

Неизвестно, во что она была одета. У Марлеэн русые волосы до плеч.

Полиция просит всех, кто видел Марлеэн или знает что-либо о его возможном местоположении, сообщить по номеру 112.