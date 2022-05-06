ВОЗ: число жертв пандемии коронавируса составило 15 млн человек. В Индии и России умерших в разы больше, чем говорят власти

Ранее считалось, что от ковида умерли порядка 5,4 млн человек. Хотя и здесь были разночтения. К примеру, по данным Университета Джона Хопкинса, на которые во время пандемии опирались многие международные СМИ и эксперты, коронавирус унес более 6,2 млн жизней.

Однако в любом случае новые данные ВОЗ в разы превышают любую из этих цифр. По мнению экспертов организации, официальная статистика некоторых стран была сильно занижена - иногда умышленно, а в большинстве случаев из-за ограниченных возможностей в подсчетах.

К примеру, в Индии, утверждает ВОЗ, умерло 4,7 млн - в десять раз больше официальных данных, предоставленных властями. На эту страну приходится почти треть всех смертей от ковида в мире. В России официальные данные в три с половиной раза ниже реальных.

До сих лидером по уровню смертности считались США, но по итогам последнего исследования Индия вышла на первое место.

Дели подверг сомнениям методологию получения новых данных, предоставил дополнительную информацию и попросил ВОЗ подождать с выводами до полного изучения сторонами аргументации друг друга.

ВОЗ заверила, что открыта к диалогу, но уверена в выводах своего исследования. Кроме того, говорят в организации, к подобным выводам пришли и другие экспертные группы, занимающиеся этим вопросом.

Показатель в 15 млн смертей от ковида на 13% превышает средний показатель смертности в мире от любых причин за два года.

В ВОЗ подчеркивают, что в 15 млн входят в основном умершие непосредственно от заболевания, хотя есть процент и тех, кто пострадал в результате побочных причин - к примеру, не смог попасть в больницу с другой проблемой из-за карантина или нехватки мест и персонала.

Частично в такой высокой статистике смертности ВОЗ винит хаотичную и несовершенную систему тестирования в самом начале пандемии.