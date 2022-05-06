Полиция задержала в Таллинне компанию людей, которые стреляли в направлении дома

На вызов отреагировали несколько полицейский патрулей и задержали людей которые попытались покинуть место происшествия на автомобиле BMW. Внутри были двоем мужчин и женщина, которых доставили в участок для дачи показаний.

В рамках производства о проступке был задержан мужчина, сделавший выстрел из похожего на оружие предмета в общественном пространстве. В машине был обнаружен сам похожий на оружие предмет и патрон.

Из чего именно был совершен выстрел, полиция не уточнила, а лишь подтвердила, что это не было огнестрельное оружие.

Полиция отмечает, что в общественном пространстве нельзя использовать похожие на оружие предметы, так как с виду невозможно отличить, являются ли они настоящим оружием, воздушным или вовсе муляжом.