ЧП и криминал
06.05.2022, 18:53

Полиция задержала в Таллинне компанию людей, которые стреляли в направлении дома

 (21)
Tulistamine, pilt on illustratiivne
Tulistamine, pilt on illustratiivne
Foto: Eero Vabamägi

В пятницу около 17:00 полиция получила вызов на улицу Ярва в столичном районе Кристийне, где компания из трех человек вышла из автомобиля BMW и размахивала похожим на оружие предметом. Один мужчина сделал выстрел в находящийся поблизости дом.

На вызов отреагировали несколько полицейский патрулей и задержали людей которые попытались покинуть место происшествия на автомобиле BMW. Внутри были двоем мужчин и женщина, которых доставили в участок для дачи показаний.

В рамках производства о проступке был задержан мужчина, сделавший выстрел из похожего на оружие предмета в общественном пространстве. В машине был обнаружен сам похожий на оружие предмет и патрон.

Из чего именно был совершен выстрел, полиция не уточнила, а лишь подтвердила, что это не было огнестрельное оружие.

Полиция отмечает, что в общественном пространстве нельзя использовать похожие на оружие предметы, так как с виду невозможно отличить, являются ли они настоящим оружием, воздушным или вовсе муляжом.

Оставить комментарий Читать комментарии (21)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии