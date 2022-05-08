08.05.2022, 13:30
Великая Отечественная катастрофа. Как война в Украине меняет смысл праздника 9 мая
ФОТО: AP Photo / Denis Tyrin / Scanpix
Память о Великой Отечественной войне до последнего времени оставалась главным "клеем", скрепляющим российское общество. Семейная история сопрягалась с государственной; миллионы советских людей погибли, чтобы избавить Европу от нацизма. Такие жертвы невозможно забыть. Именно поэтому Великая Отечественная война стала центральной опорой в той квази-идеологии, которую создал себе нынешний российский режим. Героизм Красной Армии защищают в своих речах политики, историю войны контролирует Уголовный кодекс (статья о "реабилитации нацизма"), а обновленная Конституция предписывает Российской Федерации "чтить память защитников Отечества, обеспечивать защиту исторической правды". Однако война с Украиной нанесла удар и по этой памяти — и я опасаюсь, что больше никогда память о тех павших не будет отзываться в сердцах россиян теми же струнами, что до нынешней зимы.