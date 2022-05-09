09.05.2022, 08:10
ВИДЕО | Мишка знакомится с Раквере
Foto: Peeter Karask
Популяция медведей в Эстонии — на приличном уровне, а это увеличивает вероятность того, что животные могут оказаться и в городе.
Ночью 5 мая жители Раквере видели гуляющего медведя в районе улиц Виру, Веэ, Карья, Сауэаугу, пишет Virumaa Teataja.
Исполнительный директор Эстонского общества охотников Тынис Кортс пояснил, что у медведей месяц май — время, когда они "столбят" свою территорию. Вторая причина, по которой медведь может оказаться в городе, — это поиск пищи.
Городская среда — непривычна для медведя, в этой ситуации он ведет себя непредсказуемо. О встрече с медведем нужно сообщать немедленно полиции и в Центр тревоги.
Видео: медведь гуляет по Раквере
Видео: медведь попал в камеру Центра управления государственными лесами (RMK) ночью 18 апреля.