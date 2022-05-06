СМИ сообщили о пожаре на российском фрегате у острова Змеиный. Депутат Рады: корабль подбили ракетами ”Нептун”

Вблизи места инцидента сейчас летают российские военные самолеты. На помощь кораблю, утверждает издание, из Крыма направились спасательные суда.

Депутат Рады Алексей Гончаренко утверждает, что корабль был подбит ракетами ”Нептун”.

В очередной сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что за последние сутки российские войска потеряли один корабль или катер. Подробностей в Генштабе не привели, пишет "Медуза".

Минобороны РФ ничего не сообщало об инциденте. Подтверждений от корреспондентов независимых зарубежных СМИ также пока нет.

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