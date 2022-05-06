Понятие "XXI век" размылось: кинокритик оценил снятый в Ласнамяэ фильм "Минск"

Лондон, Париж, Берлин, Киев. Вот теперь ещё и Минск. Это — неполный список тех городов, роли которых сыграл Таллинн в кино. Зачем Нолан снимал Таллинн, а говорил, что это Киев — я не знаю, он художник, он так видит. А вот почему Борис Гуц снимал в Таллинне Минск, понятно предельно.

Фильм ”Минск” — про протесты в Беларуси летом 2020 года. Было время, когда эти события казались чем-то настолько ужасным, что совершенно не вяжется с названием ”Европа”, казалось, что так может быть где-нибудь в Африке или на худой конец — в Латинской Америке, в стране, руководимой очередным безумным диктатором-людоедом. С тех пор прошло совсем немного времени, и мы узнали, что в Европе могут происходить вещи и почище, и понятие ”двадцать первый век” тоже немного размылось.

Но к фильму. Фильм снят одним кадром, что почему-то считает своим долгом сообщить каждый, с кем заходит разговор про ”Минск”. Это не то чтобы гигантское достоинство или новинка, если что. Таких фильмов было в истории кино довольно много, и это всего лишь один из возможных приёмов, используемых кинематографистами, который сам по себе не плох и не хорош. Ну вот одним кадром — значит, одним кадром, что уж.

Фильм рассказывает про попытку белорусской революции с точки зрения простой пары молодых любовников, которые оказываются замешаны во все эти события совершенно случайно, просто потому, что выходят на улицу. Паша и Юля просто оказываются не в том месте не в то время, их наматывает на жернова истории, классическая штука, здесь Борис Гуц тоже не открыл нам ничего нового.

Смотреть ”Минск” не просто, он снят достаточно жёстко, реалистично, зрителей в нём не щадят. Актёры, играющие работников карательных органов Беларуси убедительны в своей жестокости и косноязычии. Можно сказать, что примерно минуты с десятой фильма, когда Паша и Юля выходят на улицу, зрителя погружают в маленькую лавину ужаса, которая всё нарастает и нарастает по ходу действия, чтобы в конце разорваться не со взрывом, но со всхлипом.