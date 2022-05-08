Литовцы делают пожертвования для Украины значительно активнее, чем эстонцы

В результате заказанного банком Citadele и проведенного в апреле во всех странах Балтии опроса выяснилось, что среди жителей Эстонии 34 процента сделали для Украины денежное пожертвование, 15 процентов пожертвовали какие-либо вещи, продукты и т.д., три процента помогли в качестве волонтеров, один процент предложил свое жилье беженцам, и 12 процентов помогли каким-либо другим способом.

”Кроме того, еще девять процентов респондентов отметили, что они пока не оказывали помощь, однако планируют обязательно это сделать. Таким образом, помощь Украине тем или иным способом оказали 65 процентов жителей Эстонии. С учетом тех, кто потенциально сделает пожертвование в будущем, данная цифра составляет 74 процента. На самом деле, данный показатель несколько занижен, так как некоторая часть пожертвовавших одновременно оказывала помощь сразу несколькими способами. Например, такие люди помимо денег жертвовали также одеждой, или же помогали посредством волонтерской деятельности в свое свободное время”, — объяснил руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель.

Из всех ответивших 33 процента отметили, что они не направили Украине никакой помощи. В Литве таких респондентов было всего 13 процентов, а в Латвии целых 40.

”Согласно нашему опросу, литовцы предлагали помощь активнее всего. Так, 53 процента респондентов ответили, что они сделали денежное пожертвование. 25 процентов пожертвовали вещи или продукты, три процента помогли в качестве волонтеров, и еще столько же предложили жилье”, — отметил Моппель.

В Латвии количество оказавших Украине помощь людей оказалось самым малым — среди респондентов из этой страны денежное пожертвование сделали 29 процентов, а 13 процентов пожертвовали вещи. В качестве волонтеров помог один процент, и столько же респондентов предложили жилье.