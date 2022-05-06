Новости Эстонии
06.05.2022, 12:00

В субботу в Мустамяэ пройдет весенняя ярмарка с обширной культурной программой

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
Foto: Argo Ingver
В субботу, 7 мая, с 11.00 в парке ”Пардитийги” (бульв. Сыпрузе 177) пройдет Мустамяэская весенняя ярмарка с богатым выбором товаров и культурной программой.

”Мы приглашаем на нашу весеннюю ярмарку всех мустамяэсцев от мала до велика и конечно всех друзей Мустамяэ. Убеждён, что все посетители найдут на нашей ярмарке товары и развлечения по вкусу”, - приглашает старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.

Программа Мустамяэской весенней ярмарки

11:00 Открытие

11:20-12:00 Выступление коллективов Мустамяэской школы по интересам

12:00-12:30 Знакомство с программой ярмарки

12:30-12:40 Выступление Tai Chi SK

12:40-13:00 Знакомство с ярмаркой (продолжение)

13:00-13:40 Анастасия Плохих

13:40-14:00 Знакомство с программой мероприятий Мустамяэ + лотерея

14:00-14:30 Выступление детской вокальной студии Bel Canto

14:30-15:00 Интервью с гостями и участниками ярмарки

15:00-15:40 Выступление Кирилла Адылина (аккордеон)

15:40-16:00 Подведение итогов ярмарочного дня

16:00-16:50 В палатке Управы Мустамяэ бесплатно раздают шарики и воду

16:50-17:00 Объявление победителя лотереи

17:00-17:45 Выступление Артёма Савицкого

17:45-18:00 Закрытие ярмарочного дня

Мустамяэская весенняя ярмарка будет проходить в субботу, 7 мая, с 11.00 до 18.00 в парке ”Пардитийги” (бульв. Сыпрузе 177).

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