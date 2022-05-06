В субботу в Мустамяэ пройдет весенняя ярмарка с обширной культурной программой
”Мы приглашаем на нашу весеннюю ярмарку всех мустамяэсцев от мала до велика и конечно всех друзей Мустамяэ. Убеждён, что все посетители найдут на нашей ярмарке товары и развлечения по вкусу”, - приглашает старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.
Программа Мустамяэской весенней ярмарки
11:00 Открытие
11:20-12:00 Выступление коллективов Мустамяэской школы по интересам
12:00-12:30 Знакомство с программой ярмарки
12:30-12:40 Выступление Tai Chi SK
12:40-13:00 Знакомство с ярмаркой (продолжение)
13:00-13:40 Анастасия Плохих
13:40-14:00 Знакомство с программой мероприятий Мустамяэ + лотерея
14:00-14:30 Выступление детской вокальной студии Bel Canto
14:30-15:00 Интервью с гостями и участниками ярмарки
15:00-15:40 Выступление Кирилла Адылина (аккордеон)
15:40-16:00 Подведение итогов ярмарочного дня
16:00-16:50 В палатке Управы Мустамяэ бесплатно раздают шарики и воду
16:50-17:00 Объявление победителя лотереи
17:00-17:45 Выступление Артёма Савицкого
17:45-18:00 Закрытие ярмарочного дня
Мустамяэская весенняя ярмарка будет проходить в субботу, 7 мая, с 11.00 до 18.00 в парке ”Пардитийги” (бульв. Сыпрузе 177).