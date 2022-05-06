В субботу в Мустамяэ пройдет весенняя ярмарка с обширной культурной программой

”Мы приглашаем на нашу весеннюю ярмарку всех мустамяэсцев от мала до велика и конечно всех друзей Мустамяэ. Убеждён, что все посетители найдут на нашей ярмарке товары и развлечения по вкусу”, - приглашает старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.