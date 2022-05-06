Годовой рост цен был неимоверным. Расходы на жилье взлетели до небес

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с апрелем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем — они составили более 40% общего повышения индекса. Поступившее в дома электричество было дороже на 119%, тепловая энергия — на 57,7% и сетевой газ — на 237,2%. ”С апреля прекратились автоматические меры компенсации расходов на электроэнергию, сетевую плату за электричество, центральное отопление, газ и сетевую плату за газ”, — пояснила Трасанов. Стоимость аренды выросла на 34,4%.

Изменения цен на транспорт, а также на продукты питания и безалкогольные напитки составили около пятой части от общего повышения индекса. Из продуктов питания в сравнении с апрелем прошлого года более всего подорожал картофель (на 134,3%), прочие растительные масла (на 57%), мука и крупы (на 37,7%), макаронные изделия (на 36,9%), яйца (на 34,8%) и свежая рыба (на 30,7%). Бензин был дороже на 32,5% и дизельное топливо — на 48,6%.

Увеличение индекса образования и детских учреждений связано с решением местных самоуправлений прошлой весной в ситуации действия национальных ограничений в связи с Covid не взымать плату за место в детском саду.

По сравнению с мартом на индекс потребительских цен также больше всего повлияли изменения цен на жилье, на долю которых пришлось более 70% общего роста. Цены на поставляемую в жилые дома электроэнергию выросли на 28,6%, на тепловую энергию на 23,8%, на сетевой газ на 96% и на аренду на 12,5%. В апреле моторное топливо было на 3,8% дешевле, чем в марте.