В Таллинне у автомобиля на ходу лопнуло колесо и он врезался в столб: один человек пострадал

5 мая в районе девяти вечера сообщили о ДТП в Таллинне на бульваре Каарли, где 38-летний мужчина не справился с управлением автомобилем Peugeot 307 из-за повреждения переднего колеса и врезался в столб уличного освещения. Находившуюся в автомобиле 78-летнюю женщину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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