06.05.2022, 08:19
В Нарве пьяный мужчина на электросамокате врезался в припаркованный Lexus
Foto: Taavi Sepp
Виновнику ДТП пришлось оказывать медицинскую помощь.
5 мая в районе восьми часов вечера в Нарве произошло дорожно-транспортное происшествие, где на улице Уускюла 39-летний управляющий электросамокатом мужчина с признаками алкогольного опьянения врезался в припаркованный автомобиль Lexus IS220D.
Виновнику ДТП оказали медицинскую помощь на месте.
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