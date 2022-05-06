В Нарве пьяный мужчина на электросамокате врезался в припаркованный Lexus

5 мая в районе восьми часов вечера в Нарве произошло дорожно-транспортное происшествие, где на улице Уускюла 39-летний управляющий электросамокатом мужчина с признаками алкогольного опьянения врезался в припаркованный автомобиль Lexus IS220D.

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