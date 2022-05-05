ЧП и криминал
05.05.2022, 23:06

Датчика дома не было: в четверг вечером в пожаре погиб пожилой мужчина

 
Foto on illustreeriv
Foto on illustreeriv
Foto: Kenno Soo

В четверг вечером в 20.47 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Вереви (волость Элва, Тартумаа). Заметивший пожар человек сообщил, что пламя уже вырывается из-под крыши здания.

Из-за обрушения сразу в дом зайти было невозможно. В ходе работ по тушению в 21.22 пожарные нашли тело пожилого мужчины. По предварительным данным, погибший проживал в этом доме один.

Признаков наличия датчика задымленности спасателям в доме обнаружить не удалось. Возгорание было замечено слишком поздно, видимо, поэтому пожар и имел трагические последствия.

В текущем году в Эстонии в пожарах погибли уже 17 человек.

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