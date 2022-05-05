Половина населения Эстонии приняла участие в помощи пострадавшей от войны Украине

В Эстонии и Литве намного больше людей помогли украинскому государству денежными пожертвованиями — 53% и 34% соответственно, еще 25% и 15% респондентов жертвовали продукты и бытовые товары, гласят результаты исследования. В Латвии из 42% пожертвований 29% составила денежная помощь, а еще 13% — продукты питания и другие товары.

9% населения всех трех стран Балтии признались, что пока не делали пожертвований на поддержку Украины, но планируют сделать это в ближайшем будущем.

Относительно небольшая часть латвийского общества — 2% — указывает, что помогают волонтерской работой и размещением военных беженцев. В Литве такой деятельностью занимаются 6%, а в Эстонии — 4% населения.

Опрос населения Балтии о пожертвованиях, сделанных в пользу жертв войны в Украине, в апреле этого года провел банк Citadele в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat, при этом было опрошено 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

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