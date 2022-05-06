"Чем больше людей в России услышит то, что говорят их пленные, тем быстрее они поймут, что им нечего делать в Украине"

- Когда началась война , я подумал, чем могу быть полезен и как применить те знания, что у меня есть. Сразу рассказывал о том, что происходит в нашей стране, но в комментарии набежали россияне, которые писали, что все это фейк, у России жертв нет и они нас скоро захватят. Мой друг Дмитрий (Владимир вместе с ним снимает видео. — Прим. ред.) и советник главы МВД Украины Виктор Андрусив разработали софт для ресурса ”Ищи своих” (интернет-проект по идентификации пленных и погибших солдат армии России во время войны, сайт заблокирован на территории РФ. — Прим. ред.). Я начал звонить и разговаривать с родственникам, которые оставляли заявку на поиск своих близких. Все это снимал на видео. После нескольких записей я понял, что получаю однотипные ответы: ”Я не интересуюсь политикой”, ”Ничего не знаю”, ”Сына послали на учения”. Мне стало интересно, а как родные буду разговаривать со своими детьми. Я обратился к нужным людям с этой просьбой. Показал статистику по видео с родственниками, где большая часть из России, и мне дали добро. Одним из элементов общения с пленными является звонок домой.

Впервые с начала войны Владимир Золкин находится дома три дня подряд. До этого он мог быть в разъездах по несколько недель. Мужчина посещает СИЗО, в которых содержат российских пленных, где записывает с ними интервью. До войны Владимир был фрилансером — занимался аналитикой для юридических компаний. По словам мужчины, его работа была нудной, а жизнь немного скучной, поэтому несколько лет назад он завел канал на Youtube, где выкладывал видео с митингов, свое мнение о происходящем в Украине и разные интервью. После начала войны Золкин начал записывать ролики с российскими военнопленными, где спрашивал о том, почему они пришли в его страну, знают ли, что происходит на самом деле и как попали в плен. Еще блогер дает возможность пленным позвонить в Россию родственникам, все это под запись. Мы поговорили с Владимиром о том, как устроен процесс интервью, нарушают ли его видео Женевскую конвенцию и что пленные рассказывают об убийствах и мародерстве.

- Молодые солдаты из обычных семей. Но в России семью с нормальным социальным обеспечением, в моем понимании, днем с огнем не сыщешь. Это, как правило, Питер или Москва. Все остальное — сложнее. Люди, которые хотят хоть как-то себя проявить, идут в армию. Что такое для украинца нормальная среднестатистическая семья? Раз в год вы можете полететь в Европу и еще съездить куда-то на отдых, можете себе позволить шопинг, развлечения и отложить часть заработанных денег. Более 60% россиян не имеют загранпаспорта. У меня впечатление, что они живут по принципу ”с утра проснулся, отпахал, вечером выпил и лег спать”. Как персонаж из ”Наша Russia”, который любит разговаривать с телевизором. Наверное, из таких семей пленные к нам попадают. Основной возраст — 18-24 года. Есть люди и постарше — это омоновцы, собровцы и летчики. Было по 2 человека из Москвы и Питера. Остальные — регионы.

- У нас уже больше 100 видео. На некоторых десять респондентов, на других четыре, где-то один человек.

- Этого я не знаю. Очень тяжело отделить пленных россиян от не россиян. Я приезжаю в СИЗО, где держат 30 жителей самопровозглашенных ЛДНР и 20 россиян. Но в список российских пленных мы можем записать только 20 человек. Остальные, по факту, наши граждане, которые перешли на сторону врага.

- Официально я никакого отношения к проекту не имею. В самом начале пытался помогать с координацией и находил людей, которые анализировали поступающую информацию. Как только мне дали доступ к пленным, сосредоточился на интервью. Я знаю Виктора Андрусива. У проекта есть горячая линия, обратная связь и чат-бот.

- Всего у нас 40 миллионов просмотров за последний месяц на канале. Более 50% — это россияне. Остальные — Украина , Казахстан, Польша, Канада, США. Из Беларуси — 3,2%.

- А как бы вы описали пленных одним предложением?

- Могу двумя словами описать большую часть россиян, пленных в том числе. Это зомби-рабы, которые верят, что никак не влияют на свою судьбу и будущее детей и страны.

- Как устроен процесс интервью?

- Я звоню и спрашиваю: ”Можно ли пообщаться с пленными на следующей неделе?” Мне отвечают: ”В городе N они есть. Теоретически, вы можете туда поехать”. Потом еще несколько дней идет согласование. Только на месте я узнаю с кем буду говорить. Некоторые думают, что это интервью с подготовкой, выставленным светом и хорошим звуком. Но мне дают, например, четыре часа, чтобы опросить 6-8 пленных. Я не ставлю перед собой задачу глубоко раскрыть персонажа и вытянуть из него какую-то информацию. Просто мама, папа, одноклассники его увидят, перешлют друг другу видео, услышат, что он говорит, проанализируют для себя и задумаются над вопросом: ”А может, не стоит ехать в эту Украину, может, убивать людей нехорошо, за что мы вообще воюем?”

Перед записью мы уточняем контакты родных, кому будем звонить. Съемка происходит на телефон. Некоторым невозможно доказать, что это интервью, а не допрос. Он приходит и отвечает односложно: ”Да-да” или ”Нет-нет”. Я спрашиваю: ”Вы понимаете, что это добровольное общение?” Он отвечает: ”Да”. Мне ясно, что он привык жить в обществе, где, даже когда ты говоришь добровольно, все принудительно. Я объясняю, что, если он не хочет говорить, то и не надо. Некоторые понимают и дают отказ. Мы их тоже записываем, но не публикуем. В целом интервью сняты почти без склеек. Россияне уже пожаловались на несколько наших видео, утверждая, что это кибербуллинг. Но сейчас Yotube на такое не реагирует. На видео мы у пленного спрашиваем разрешение на съемку и запись разговора, такое же разрешение берем у родственников, еще и дисклеймер вешаем в начале ролика.

- А много отказов от интервью?

- Очень мало. Наверное, 10 человек было за все время.

- Как россияне попадают в плен?