ЧП и криминал
05.05.2022, 20:40

Мужчина разрисовал несколько домов в Таллинне символами российской агрессии

 
ФОТО: PPA

В марте в течение двух вечеров 28-летний мужчина нарисовал аэрозольной краской на дверях, элекрoщитах и стенах трех многоквартирных дома в Мустамяэ символ российской агрессии в Украине (”Z”), аббревиатуру ”CCCP”, а также серп и молот, сообщила Пыхьяская префектура полиции.

Кроме того, что он нанес материальный ущерб квартирному товариществу, своим деянием он причинил беспокойство другим жителям.

Поступкам, разжигающих рознь и оправдывающих российскую агрессию, нет места в общественном пространстве.

Полиция установила личность этого человека в рамках делопроизводства о проступке. Всего ему предъявлено четыре обвинения в изображении символов агрессии.

Мужчина признал свою вину, ему будет вынесено наказание в виде денежного штрафа до 1200 евро или до 30 дней ареста.

RusDelfi
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