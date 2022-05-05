Мужчина разрисовал несколько домов в Таллинне символами российской агрессии

Кроме того, что он нанес материальный ущерб квартирному товариществу, своим деянием он причинил беспокойство другим жителям.

Поступкам, разжигающих рознь и оправдывающих российскую агрессию, нет места в общественном пространстве.

Полиция установила личность этого человека в рамках делопроизводства о проступке. Всего ему предъявлено четыре обвинения в изображении символов агрессии.

Мужчина признал свою вину, ему будет вынесено наказание в виде денежного штрафа до 1200 евро или до 30 дней ареста.