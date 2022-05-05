Горсобрание Таллинна присвоило городской знак почета президенту Украины

В марте председатель фракции партии Отечества Урмас Рейнсалу вынес предложение о вручении гербового знака президенту Украины Владимиру Зеленскому в качестве особой дани уважения со стороны Таллинна на рассмотрение городской управы. Городская управа предложение не поддержала поэтому фракции Отечества, Партии реформ, EKRE и Эстонии вынесли аналогичное предложение на повестку дня в Таллиннское городское собрание, где оно получило поддержку 51 голосом.

Карл Сандер Касе, член группы «Отечество», представившей поправку, подчеркнул важность предложения. "Нельзя забывать, что Украина противостоит агрессии России и ведет борьбу за независимость собственного государства и народа. Украина сейчас борется за свободу от имени всей Европы, и признание в виде таллиннского гербового знака было бы признанием заслуг в этой борьбе всему украинскому народу", - сказал Касе.

"Президент Украины возглавляет борьбу украинского государства и народа против российской агрессии. Это героическая борьба, и ее исход жизненно важны для Таллинна и всех других городов свободного мира, чтобы мы могли поддерживать мир без военного вмешательства России", — говорится в пояснительной записке.